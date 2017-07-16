Sinop’ta 15 Temmuz Yürüyüşü

Sinop'ta, FETÖ'nün kanlı darbe girişiminin lanetlendiği yürüyüşe binlerce vatandaş katıldı.
15 Temmuz'da milletin iradesine el koymak isteyen FETÖ'nün girişiminin üzerinden 1 yıl geçti. Hain girişimin 1. yılında yurt genelinde şehitleri anma programları düzenlendi.
Sinop'ta düzenlenen yürüyüşe katılan vatandaşlar, FETÖ aleyhinde slogan attı.
Vatandaşlar meydanları Türk bayraklarıyla donattı.
Darbe girişiminin lanetlendiği yürüyüşe Vali Hasan İpek, İl Jandarma Komutanı Şefaattin Serten, çok sayıda parti üyeleri, çok sayıda sivil toplum örgütleri ve halk katıldı.
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