Sinop’ta 2 Katlı Ev, Samanlık Ve Ahır Yandı

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Sinop'un Erfelek ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Çayır köyünde Sefa Erdem'e ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangına Sinop Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonucu 2 katlı ev, samanlık ve ahır kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.