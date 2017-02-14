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Sinop'ta 4.3 milyar liralık yatırım

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Sinop'ta 4.3 milyar liralık yatırım
AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, başta eğitim olmak üzere Sinop'ta yapılan yatırımların toplam bedelinin 4,3 milyar lira olduğunu belirtti.

AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, başta eğitim olmak üzere Sinop'ta yapılan yatırımların toplam bedelinin 4,3 milyar lira olduğunu belirtti.

Milletvekili Maviş, Sinop'un kalkınması için eğitim, sağlık ve ulaşım altyapısının tamamlanmasının önem taşıdığını, bu kapsamda yatırımlara aralıksız devam ettiklerini söyledi. Eğitim altyapısının tamamlanması için yapılan çalışmaları değerlendiren Maviş, "Sadece Sinop Üniversitesi kampüs alanında devam eden çalışmaların maliyeti 75 milyon lira. Boyabat, Gerze, Türkeli, Durağan ve Ayancık'ta bazı işler teslim tarihinden önce tamamlandı." dedi.

Sinop'a her alanda yatırım yapmayı sürdürdükleri anlatan Maviş, şunları kaydetti: "Eğitim ve sağlık alanında yapılan yatırımlar bizim için öncelikli. İl genelinde eğitime 200 milyon lira, sağlığa 152 milyon lira yatırım yaptık. Kentte sağlık, ulaşım, turizm, sosyal ve kültürel alanlarda, ekonomik ve ticari anlamda yapılan yatırımların toplam bedeli 4,3 milyar lirayı buluyor. Hızımızı kesmeden Sinop için, gelecek için yatırımlarımızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bizden önceki dönemlerde görev yapan il başkanlarımıza, milletvekillerimize verdiği hizmetlerden, destekten ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum."

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