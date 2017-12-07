  • BIST 106.004
  • Altın 155,929
  • Dolar 3,8605
  • Euro 4,5474
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 8 °C
  • Giresun 10 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 11 °C
  • Trabzon 9 °C

Sinop’ta Abd’nin Kudüs Kararı Protesto Edildi

» »
Sinop’ta Abd’nin Kudüs Kararı Protesto Edildi
Sinop STK Platformu tarafından, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Sinop STK Platformu tarafından, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Soğuk hava ve yağmura rağmen yoğun katılımın görüldüğü eylemde Amerika ve İsrail'e lanet yağdırıldı. Büyük Cami önünde düzenlenen eylemde açıklamalarda bulunan TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan, Kudüs'ün yanında olduklarını belirtti. Özcan yaptığı açıklamada, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizm'in bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu "şımarık'lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî'nin yasaklanması son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Program dualarla son buldu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Iğdır’da Kudüs Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Trabzon’da Stk’lardan ’Kudüs’ Protestosu07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Erzincan Memur- Sen İl Temsilciliği’nden Kudüs Açıklaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kuvayi Milliyeciler Görev Bölümü Yaptı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Küçük Mustafa Mahallesi’nde Otopark Ve Yaya Yolu Çalışması Tamamlandı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ndeki Tatbikat Gerçeğini Aratmadı07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Hizmet-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik:07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Gürsoy Grup’a ’Çevreci Tesis’ Ödülü07 Aralık 2017 Perşembe 13:28
  • Kilis’te Mehteranlı Kurtuluş Kutlaması07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
  • Başkan Atilla: “Halkımıza Faydalı Hizmetler Sunmak İçin Varız”07 Aralık 2017 Perşembe 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti