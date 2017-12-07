Sinop’ta Abd’nin Kudüs Kararı Protesto Edildi

Sinop STK Platformu tarafından, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Sinop STK Platformu tarafından, Amerika'nın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması protesto edildi.

Soğuk hava ve yağmura rağmen yoğun katılımın görüldüğü eylemde Amerika ve İsrail'e lanet yağdırıldı. Büyük Cami önünde düzenlenen eylemde açıklamalarda bulunan TÜGVA Sinop İl Temsilcisi Fatih Özcan, Kudüs'ün yanında olduklarını belirtti. Özcan yaptığı açıklamada, "Hadsizliğin, saldırganlığın ve hukuksuzluğun geldiği son nokta olarak Siyonizm'in bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs'ümüzü işgalci İsraillilerin Siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık Büyük İsrail Projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda naklen Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınları, erkekleri, çocukları dünyanın gözü önünde cami avlusunda katledilirken bunu yapan işgalci güruhu "şımarık'lıkla nitelendirip şirin göstermeyi alçaklık olarak nitelendiriyoruz. İslam'ın ilk kıblesinde dahi ezan-ı Muhammedî'nin yasaklanması son olarak da Kudüs'ün işgalci Siyonistlerin başkenti olarak ilan edilmesi cüretinde bulunmuş bir eşkıya ordusuna karşı dik duruşun bir Müslüman için namus meselesi olduğunu tüm İslâm âlemine hatırlatıyoruz. Âlem-i İslam'ı reel politik kaygılardan arınarak, Amerika'dan, İsrail'den değil Allah'tan korkmaya ve ona teslim olmaya çağırıyoruz. Artık ümmetin prangalarından kurtulması ile Filistin'in özgürlüğüne kavuşması aynı çizgiye gelmiştir" dedi.

Konuşmanın ardından ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Program dualarla son buldu.