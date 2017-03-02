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Sinop’ta Fetö Operasyonuna 4 Tutuklama

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Sinop’ta Fetö Operasyonuna 4 Tutuklama
Sinop'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop'ta, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 5 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Sinop Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan farklı meslek gruplarından 5 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen ve örgütün kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" kullandıkları iddia edilen zanlılardan Sinop Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi E.Y. ile H.E, A.Y. ve T.S. tutuklandı, M.Y ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kentte yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında daha önce 34 kişi gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen 16 kişiden 2'si tutuklanmıştı.

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