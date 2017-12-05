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Sinop’ta Hamsi 15 Lira

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Sinop’ta Hamsi 15 Lira
Balıkçıların sezonun geri kalan bölümü için umutlarını bağladıkları hamsinin, az avlanması nedeniyle kilogram fiyatı 15 liraya yükseldi.

Balıkçıların sezonun geri kalan bölümü için umutlarını bağladıkları hamsinin, az avlanması nedeniyle kilogram fiyatı 15 liraya yükseldi.

Sinop'ta az avlanan hamsinin fiyatı yükselerek rekor kırdı. "Eğer hamsi de bolluk olmaz ise fiyat düşmeyecek" diyen balık satıcısı Yahya Ok, "Havalar soğuduğu için hamsi azaldı, satışlar düştü. Hamsi fiyatı şu anda 15 lira. Tabii ki de umutları tüketmeyeceğiz. Palamut büyüklüğüne göre 10-15, barbun 25, sarkan ise 20 lira" dedi.

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