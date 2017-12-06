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Sinop’ta Kudüs Eylemi

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Sinop’ta Kudüs Eylemi
Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Sinop İlahiyat Fakültesi önünde Kudüs eylemi gerçekleştirildi.

Anadolu Gençlik Derneği tarafından, Sinop İlahiyat Fakültesi önünde Kudüs eylemi gerçekleştirildi.

Soğuk hava ve yağmura rağmen yoğun katılımın görüldüğü eylemde Amerika ve İsrail'e lanet yağdırıldı. Ellerine Filistin bayrakları alan öğrenciler Kudüs'e sahip çıktı, ABD ve İsrail'i tepki gösterdi.

Eylemde açıklamalarda bulunan Avukat Sefa Yalın Kudüs'ün yanında olduklarını belirtti. Yalın yaptığı açıklamada, "Siyonizm'in yeni kuklası Trump, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacaklarına ve Amerikan Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacaklarına dair açıklamalarda bulunuyor. Kudüs'le ilgili böyle hadsiz ve hukuksuz bir tasarruf ABD'yi de İsrail'i de hiç ummadıkları bir neticeyle karşı karşıya bırakacaktır. ABD, Afganistan'dan Irak'a, Suriye'den Libya'ya İslam coğrafyasını kana boyayan seri bir katildir. Aynı ABD'nin Siyonist işgalin ilk günlerinden beri terör şebekesi İsrail'i kanatları altına aldığını herkes görüyor. Elindeki kirli propaganda gücü ile İslam'ı ve Müslümanları terörle özdeşleştirmeye çalışan ABD'nin gerçekte kendisi tüm dünyadaki terör olaylarının müsebbibidir. Bir yerde masum sivillerin hedef alındığı saldırılar varsa, tetiği çeken hangi örgüt olursa olsun, arkasındaki azmettiriciler ABD ve İsrail'dir. Biz bu coğrafyada Amerikan üssü görmek istemiyoruz. Biz bu coğrafyada Amerikan askeri görmek istemiyoruz" dedi.

Konuşmanın ardından ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

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