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Sinop'ta, NATO'ya tepki

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Sinop'ta, NATO'ya tepki
Sinop 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği üyeleri, NATO'nun Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımlarına tepki gösterdi

Sinop İskele Meydanı'nda toplanan 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği üyeleri adına açıklama yapan MİDDER Başkanı Erol Özçelik, NATO’nun son zamanlarda kendi görev ve sorumluluklarını unutarak, skandallara imza atmaya başladığını söyledi.

NATO'nun son olarak Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef aldığını anımsatan Özçelik, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde her geçen gün daha da gelişen Türkiye, sadece bazı ülkelerin değil NATO gibi askeri kurumların da açık hedefi haline geldi. Geçtiğimiz ağustos ayında Gürcistan’da düzenlenen NATO tatbikatında yaşanan brifing skandalı, Rusya ile S-400 anlaşmamızın ardından Türkiye kastedilerek icra edilen ’Doğu’daki düşmana karşı tatbikat’, NATO’ya yön veren ülkelerin DEAŞ, PKK, PYD ile ilişkileri ve silah yardımları NATO’nun niyetini açık eden adımlardan bazılarıdır. Son olarak 15 Temmuz’da karşı karşıya kaldığımız hain darbe girişiminde NATO’nun işin içinde olduğu defalarca kanıtlandı. Yüzlerce şehidimiz ve binlerce yaralımıza rağmen o gece bu topraklarda dilimize, dinimize, vatanımıza nasıl sahip çıktığımızı tüm dünya bir kez daha gördü. Ama bugün gelinen nokta ne NATO’nun ne de bu yapıya yön veren ülkelerin Türkiye üzerindeki emellerinden vazgeçmediği gün gibi ortaya koymaktadır. NATO'ya Türkiye’nin dünyanın diğer ülkelerine benzemediği uyarısında bulunuyoruz." AA / SİNOP

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