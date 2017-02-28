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Sinop’ta Savunma Ve Deprem Haftası Etkinliği

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Sinop’ta Savunma Ve Deprem Haftası Etkinliği
Sinop Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri "Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında valilik binası önünde stant açtı.

Sinop Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri "Sivil Savunma Günü ve 1-7 Mart Deprem Haftası" etkinlikleri kapsamında valilik binası önünde stant açtı.

7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri programı kapsamında Valilik Binası önünde saat 10.00-16.00 arasında stant açarak vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtımı gerçekleştirdi. Ekipler hafta boyunca okullarda öğrencilere afet eğitimi, tahliye tatbikatı, arama kurtarma malzemeleri tanıtımı yapacaklarını belirtti.

Konu hakkında açıklama yapan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ümit Ünal, "28 Şubat Sivil Savunma Günü 1-7 Mart Deprem Haftası olması sebebiyle bir takım etkinlikler yapmaktayız. Bugün Valilik önünde arama kurtarma aracı ve çeşitli cihazlarımızı sergilemekteyiz. Yine aynı zamanda okullarda Deprem Haftası etkinlikleriyle ilgili çeşitli tatbikatlar düzenlemekte ve çeşitli eğitimler verilmektedir" dedi.

Etkinliğe Sinop Valisi Hasan İpek, Vali Yardımcısı Mehmet Tanışır, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren katıldı.

Sinop’ta Savunma Ve Deprem Haftası Etkinliği

Sinop’ta Savunma Ve Deprem Haftası Etkinliği

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