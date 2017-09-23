Sinop’ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Mescitdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Allaattin Saraç yönetimindeki 57 AR 139 plakalı otomobil direksiyon...

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop'un Erfelek ilçesi Mescitdüzü köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Allaattin Saraç yönetimindeki 57 AR 139 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu takla attı. Kazada, sürücü ve yanında bulunan Şükrü Çökerende yaralanarak araçta sıkıştı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri yaralıları güçlükle araçtan çıkardı. Yaralılar 112 sağlık ekiplerince Erfelek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.