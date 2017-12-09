Sinop’ta Yazdan Kalma Gün

Sinop'ta 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar Aralık ayında yazdan kalma bir gün geçirdi.

Sinop'ta 16 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar Aralık ayında yazdan kalma bir gün geçirdi.

Sinop'ta hafta içi yüksek kesimlerde etkili olan olan kar yağışı, yerini sıcak havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkarak vatandaşlara sürpriz yaptı. Güneşle birlikte Sinop'ta hava sıcaklığı 15-16 derece bandına yükseldi. Vatandaşların birçoğu Aralık ayında sıcaklıkların bu derece yükselmesini beklemiyordu. Sıcak havayı fırsat bilen Sinoplu vatandaşlar, sahil ve parklara akın ederek aktivitelerin bolca yer aldığı bir gün geçirdi.