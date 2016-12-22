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Sinop'tan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı

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Sinop'tan Uzak Doğu'ya deniz salyangozu ihracatı
Sinop’un Dikmen İlçesi'nde tamamen yöre insanının çalıştığı Sadıkları Şirketi, Uzak Doğu ülkeleri olan Çin, Kore, Tayland ve Japonya gibi ülkelere salyangozu ihraç ediyor

Sinop'tan Uzak Doğu ülkelerine deniz salyangozu ihracatı yapan Sadıklar Soğuk Hava Tesisleri ve Su Ürünleri Dış Ticaret Limited Şirketi’ni gezen Sinop Valisi Hasan İpek, "Sanayi tesislerini geziyoruz. Problemlerini, isteklerini konuşuyoruz hem de üretimlerini görme fırsatı elde ediyoruz. Daha önce iplik fabrikamızı gezdik. Gerçekten çok güzel üretimler var” dedi.

3-4 MİLYON DOLAR KAZANÇ
Bir senede 550 ton işlenmiş ve şoklanmış deniz salyangozu Uzakdoğu’ya gönderildiğini belirten Şirket Müdürü Halil Şişman, "Bu sene ihracatımızı takribi değeri 3-4 milyon dolar civarında. Bu ürün tamamen yerli Türk Lirası karşılığında alınıp dolar olarak satılan bir ürün. Yani Türkiye'ye ve Sinop'a belki de döviz getiren tek ürün. Yerli üretim olarak üretiliyor. Dolar olarak satılıyor. Direkt ekonomiye katkı" dedi.

KARADENİZ ÜRÜNÜ SEVİLİYOR
"İşletmemizde Dikmen'deki çevre köylerdeki vatandaşlar çalışıyor" diyen Şirket Müdürü, "İşçilerimiz hep Dikmen bölgesinden. Yaz döneminde 100 kişinin üzerinde işçi çalıştırıyoruz. Deniz salyangozlarını Karadeniz Bölgesi’nin Sarp Sınır Kapısı’ndan, Bulgaristan sınırına kadar olan bütün bölgelerden deniz salyangozu alıyoruz. Birde Çanakkale Boğazı ve Marmara Bölgesi’nden alıyoruz. Uzak Doğu ülkeleri Karadeniz'den çıkan ürünü çok seviyorlar. Diğer ülkelerde de bu işi yapanlar var ama öncelikli tercihleri Türkiye ve Karadeniz salyangozu oluyor” diye konuştu. 

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