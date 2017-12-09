Sırbistan’da Dörtlü Balkan Zirvesi

Yunanistan, Sırbistan, Bulgaristan ve Romanya liderleri "Dörtlü Balkan Zirvesi" kapsamında Sırbistan'ın başkenti Belgard'da bir araya geldi.
Üst Düzey İşbirliği Konseyi adını taşıyan zirveye Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır Vuçiç, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Romanya Başbakanı Mihai Tudose ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov katıldı. Dörtlü görüşmede ekonomik alanda işbirliğinin geliştirilmesi, bölgesel istikrarın pekiştirilmesi ve bölgedeki devletlerin entegrasyonu için atılabilecek adımlar ele alındı.
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