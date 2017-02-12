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Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi

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Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi
Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü yazar Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve toplum tarafından soyutlanmış bireylerin yaşam mücadelesini...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ünlü yazar Tennessee Williams'ın kaleme aldığı ve toplum tarafından soyutlanmış bireylerin yaşam mücadelesini anlattığı "Sırça Kümes" adlı oyunun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Oyuna Manisalılar, büyük ilgi gösterdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Sırça Kümes" adlı oyununun ilk gösterimini gerçekleştirdi. Ünlü yazar Tennessee Williams'ın kaleme aldığı oyun Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ün yönetmenliğinde sahne aldı. Oyunun kostüm tasarımı Devlet Tiyatrolarından emekli Hasan Korkmaz tarafından yapıldı. Oyunu, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Muzaffer Şaşmaz, şube müdürleri, davetliler ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Oyunun çevirmeni Aytuğ İzat da oyunu izleyenler arasında yer aldı. Oyunda, Şehir Tiyatrosu oyuncuları, Servet Şencel, Harun Ovagülü, Batuhan Nil ve Ayşe Türe rol aldı.

Sırça Kümes

Oyun, 1930'larda St. Louis'de oturan Wingfield ailesinin evinde geçiyor. Aile, sevgi ve üzüntüyü aynı yoğunlukla yaşıyor. Anne Amanda isabetsiz bir evlilik yapmış, kendi metaneti sayesinde aileyi bir arada tutmaya çalışıyor. Kızı Laura ayağındaki sakatlık nedeniyle dış dünyayla ilişkisini kesmiş, eski plakları çalarak ve camdan hayvan heykelciklerini parlatarak vakit geçiriyor. Oğlu Tom ise, yaşadığı bu hayattan sıkılmış, maceraya koşmak istiyor. Olayların akışı içinde, genç bir adamın, Jim O Connor'ın gelmesi her şeyi değiştiriyor.

Oyunculardan Başarılı Performans

Oyuncularının duygu yoğunluğunu iyi vermesi ve içinde geçtiği dönemin atmosferini seyirciye başarıyla sergilemesi Manisalı tiyatro severler tarafından tam not aldı. Salonu dolduran sanatseverler oyun sonunda sanatçıları ayakta alkışladı.

Oyunu Ünlü yazar Tennessee Williams'ın oyunundan Türkçeye çeviren çevirmen Aytuğ İzat, oyunun sonunda sahneye davet edildi. Oyunculukları ve yönetimi ile muhteşem bir oyun izlediğini belirten İzat, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun sahnelediği oyunu yurtdışında İngiltere'de, Fransa'da Fransızca yorumuyla izleme imkanı buldum. Türkiye'de İstanbul'da kapalı gişe oynadı, ancak bu akşam Manisa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun yorumu muhteşemdi. Genel Sanat Yönetmeni Tayfun Şengöz'ü kıskandığımı belirtmek isterim çünkü ben yazarın oyununu dilimize çevirebiliyorum ancak yorum katamıyorum, Tayfun Şengöz'ün yorumunda Amanda karakteri tüm coğrafyaların annesini temsil etti. Bu oyun diğer illerde mutlaka sahnelenmeli. Manisalılar böyle bir tiyatro ve bu kadar muhteşem oyuncuları ile gurur duymalı. Hepinizi tek tek tebrik ediyorum" diye konuştu.

Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi

Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi

Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi

Sırça Kümes’e Tiyatro Severlerden Yoğun İlgi

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