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Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

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Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı
Türkiye'nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan Otel, Ramazan ayında maneviyatın lezzetin ve konforun üst seviyelere çıktığı iftar sofraları için...

Türkiye'nin en büyük kervansaray oteli olan Şirehan Otel, Ramazan ayında maneviyatın lezzetin ve konforun üst seviyelere çıktığı iftar sofraları için hazırlıklarını tamamladı.

İslam alemi 11 ayın sultanı Ramazan ayını karşılamaya hazırlanıyor. Oteller ve restoranlar da müşterilerine, Ramazan ayının manevi hazzını yaşatacak en güzel iftar sofralarını sunmak için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Gaziantep'te tarih, lezzet ve konforun adresi olan Şirehan Otel, her yıl olduğu gibi bu yıl da buram buram tarih kokan mekanı, hizmet kalitesi ve zengin iftar menüsü ile yine Gazianteplilerin en fazla tercih ettiği mekan olmayı hedefliyor.

Şirehan, Ramazan'a hazır

Şirehan Group Yönetim Kurulu başkanı Eyyüp Kavas, mübarek Ramazan ayına yönelik hazırlıkları tamamladıklarını belirterek, "Taş işçiliğinin en güzel örneklerinden biri olan Şirehan Otel, Osmanlı döneminden günümüze kalan en büyük kervansaraylardan birisidir. Şirehan'ın otantik avlusu ve modern salonları ile Ramazan ayında misafirlerimiz için en özel iftar menülerini hazırladık. Ramazan ayında, misafirlerimizi buram buram tarih ve kültür kokan bir mekanda, Ramazan ayının manevi anlamına uygun olarak tasavvuf müziği ve semazen gösterileri eşliğinde ağırlayacağız" dedi.

En Güzel İftar Sofraları

Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas, 1885 yılında Halep Valisi Cemil Beyin talimatları ile yaptırılan Şirehan'ın otantik avlusunun Ramazan ayı boyunca iftar yemekleri için düzenlendiğini belirterek, "Şirehan, bir otel olmanın ötesinde aynı zamanda bir tarih ve kültür merkezidir. Her taşında Gaziantep'in tarihini, kültürünü ve sosyal hayatını anlatan izler bulunmaktadır. Kentimizin tarih ve kültürünü yansıtan otantik avlumuzda Ramazan ayının manevi hazzına uygun olarak tasavvuf müziği ve semazen gösterileri eşliğinde en güzel iftar sofraları için misafirlerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

Şirehan, Ramazan Hazırlıklarını Tamamladı

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