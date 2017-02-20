  • BIST 88.753
  • Altın 144,445
  • Dolar 3,6257
  • Euro 3,8515
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 9 °C
  • Sinop 14 °C
  • Giresun 11 °C
  • Amasya 13 °C
  • Rize 10 °C
  • Trabzon 9 °C

Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

» »
Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu
Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Göbelezoğlu Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde...

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Göbelezoğlu Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okuma saatinin ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı BENGİ projesi kapsamında Balıkesir'de ve Edremit'te tüm okullarda haftada 2 gün, 20 dakika olmak üzere okuma saatleri yapıldığını ve bu etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaykamak Sırmalı, "BENGİ projesi akademik başarıların attırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, okullardaki sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve okul-aile-toplum ilişkisinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürüz Yusuf Koç ile ziyaret ettiğimiz okullarda bu projenin önemini anlatıyoruz" dedi.

Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilere kitap okumanın ufkumuzu genişlettiği, sınav başarısını, öğrencilerin okuma anlama kapasitesinin artırdığını belirtti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Öğrencilere şimdiden müjdeyi vereyim yıl sonunda en çok kitap okuyan öğrencilere ödül vereceğim" dedi. Ayrıca Kaymakam Sırmalı, Türkiye'nin diğer ülkerlerle kıyaslandığında kitap okuma oranın çok düşük olduğunu, bu durumu öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanarak değiştirebileceğini belirterek Japonya'da bir yılda bir kişinin 25 kitap okuduğunu söyledi. Ardından öğrencilerle söyleşiye geçildi. Öğrenciler Kaymakam Ali Sırmalı'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'a sorularını yönelttiler. Söyleşinin sona ermesiyle Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğretmenler odasına geçerek okul öğretmenleri ile BENGİ ve Hedef 3'te 3 projeleri ile ilgili sohbet ettiler.

Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ceylan’dan Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Başkan Anlayan Kooperatif Yönetimi İle Bir Araya Geldi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Düğme Kutuları, Gaziantepli Kadınların Sihirli Dokunuşlarıyla Renklendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:08
  • Kitaplara Kanat Taktılar20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Suriyelilerin Eğitimi İçin Düzenlenen Çalıştaya Kilis’ten İlgi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Masmek Kursiyerlerinin Eserleri Sergilendi20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Özışık Ve Yarar Gebze’ye Geliyor20 Şubat 2017 Pazartesi 16:03
  • Tkb’den 8 Mart Programı20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Van’da ‘Beslenme Dostu Okul’ Projesi20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
  • Çaturoğlu’ndan Rektör Özer’e Ziyaret20 Şubat 2017 Pazartesi 15:58
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti