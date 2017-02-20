Sırmalı, Öğrenciler İle Kitap Okudu

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Göbelezoğlu Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde...

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç, BENGİ Projesi kapsamında Göbelezoğlu Ortaokulu Konferans Salonunda kitap okuma saatinde okul müdürleri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okuma saatinin ardından Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı BENGİ projesi kapsamında Balıkesir'de ve Edremit'te tüm okullarda haftada 2 gün, 20 dakika olmak üzere okuma saatleri yapıldığını ve bu etkinliklere katılmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Kaykamak Sırmalı, "BENGİ projesi akademik başarıların attırılması, değerler eğitimine önem verilmesi, okullardaki sportif ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve okul-aile-toplum ilişkisinin iyileştirilmesinin hedeflendiğini belirterek İlçe Milli Eğitim Müdürüz Yusuf Koç ile ziyaret ettiğimiz okullarda bu projenin önemini anlatıyoruz" dedi.

Kaymakam Ali Sırmalı öğrencilere kitap okumanın ufkumuzu genişlettiği, sınav başarısını, öğrencilerin okuma anlama kapasitesinin artırdığını belirtti.

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Öğrencilere şimdiden müjdeyi vereyim yıl sonunda en çok kitap okuyan öğrencilere ödül vereceğim" dedi. Ayrıca Kaymakam Sırmalı, Türkiye'nin diğer ülkerlerle kıyaslandığında kitap okuma oranın çok düşük olduğunu, bu durumu öğrencilerin okuma alışkanlığı kazanarak değiştirebileceğini belirterek Japonya'da bir yılda bir kişinin 25 kitap okuduğunu söyledi. Ardından öğrencilerle söyleşiye geçildi. Öğrenciler Kaymakam Ali Sırmalı'ya ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç'a sorularını yönelttiler. Söyleşinin sona ermesiyle Kaymakam Ali Sırmalı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Koç öğretmenler odasına geçerek okul öğretmenleri ile BENGİ ve Hedef 3'te 3 projeleri ile ilgili sohbet ettiler.