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Şırnak Şehidi Işık Törenle İstanbul’a Uğurlandı

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Şırnak Şehidi Işık Törenle İstanbul’a Uğurlandı
Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın...

Şırnak Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristler tarafından yapılan silahlı saldırı sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın cenazesi, düzenlenen törenin ardından İstanbul'a uğurlandı.

Şırnak merkeze bağlı Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılmak istenirken şehit olan 23 yaşındaki Jandarma Astsubay Çavuş Hüseyin Işık için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Aydoğan Aydın, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, İl Jandarma komutan Albay Hünkar Keleş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve silah arkadaşları katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşının kalafata konulmasıyla başlayan tören, öz geçmişlerinin okunması ve duaların yapılmasıyla devam etti. Duanın ardından Astsubay Çavuş Hüseyin Işık'ın cenazesi İstanbul'a gönderilmek üzere helikopterle Şerafettin Elçi Havalimanı'na götürüldü.

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