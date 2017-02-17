IHAAW192130-ASA/17-02-2017 - Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 17.02.2017 19:21:30 TSI NNNN
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Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında Bugün Gözaltına Alınan Hdp Milletvekili Ferhat Encü, Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.
IHAAW192130-ASA/17-02-2017 - Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında Bugün Gözaltına Alınan Hdp Milletvekili Ferhat Encü, Çıkarıldığı Mahkemece Tutuklandı.IHAAW192130-ASA/17-02-2017 - Şırnak Şerafettin Elçi Havaalanında bugün gözaltına alınan HDP Milletvekili Ferhat Encü, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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