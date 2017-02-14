Şırnak Valisi Su Muhtarlarla Buluştu

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Şırnak Valisi Ali İhsan Su, merkez mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı.

Toplantıda konuşan Vali Su, "Muhtarlarımızın kendi köyleri ve mahalleleriyle yapmış oldukları değerlendirmeler bu toplantılarda ele alınıyor ve o köyümüzün o mahallemizin sorununu gidermek adına burada gerekli görüşmeleri yapıyoruz" dedi.

Köylerde ve mahallelerde devam eden imar ve ihya çalışmalarla ilgili muhtarları bilgilendiren Vali Su, "Muhtarlar devletin en ücra köşelerine hizmet götüren kamu görevlileridir. Mahallelerimizde ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sıkıntılarının muhtarlarımız tarafından tespit edilerek çözülmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. Muhtarların yaşadığı bölgedeki sorunları bu toplantıda bize aktarmalarının önemli artıları olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.