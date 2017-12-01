Şırnaklı 184 Öğrenci Antalya’yı Gezecek

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi çerçevesinde Şırnak'ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinden 184 öğrenci Antalya'ya...

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi çerçevesinde Şırnak'ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinden 184 öğrenci Antalya'ya uğurlandı. 3 gün boyunca Antalya'da ağırlanacak olan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Biz Anadoluyuz" projesi çerçevesinde Şırnak'ın Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerinde eğitim gören 184 öğrenci, Antalya'yı gezecek. İlçelerden bugün otobüslerle Şerafettin Elçi Havalimanına getirilen öğrenciler, düzenlenen törenle uğurlandı. Uğurlama törenine, Beytüşşebap Kaymakamı Murat Şener, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya ve Güçlükonak İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Dalgıç katıldı.

Kaymakam Şener, öğrencilerin grup grup batı illerine gönderildiğini belirterek, "Bu bölümde Beytüşşebap'tan 92 ve Güçlükonak'tan 92 olmak üzere 184 öğrenci ve öğretmenleri ile beraber Antalya gezisine gönderiyoruz. Özel bir uçak kiralandı Antalya'ya gidecekler için. Antalya'daki programları ve kalacakları yerleri hazır. Oradaki gezilecek yerleri gezecekler. Özellikle bu öğrenciler seçilirken, şehit ve gazi yakınları ile daha önce il dışına çıkmammış öğrenciler olmasına dikkat edildi. Çoğunlukla 14 yaş altı öğrenciler seçildi. Öğrencilerimiz gidip Antalya'yı görmüş olacaklar. Çünkü bu çocukların bir daha buradan çıkma imkanları da olmayabilir. Onun için böyle güzel bir proje yapıldı İçişleri Bakanlığı tarafından. Antalya'da 3 günlük güzel bir program yapıldıktan sonra Pazartesi günü okullarına devam edecekler" dedi.

Daha sonra Antalya'ya uğurlanan öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.