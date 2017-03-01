Şırnaklı Çocuklar Tiyatroyla Buluştu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Okyanusta Bir Su Damlası Gibi" adlı oyununu Şırnak'ta 3 bin 200 öğrenci ve öğretmene sergiledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, "Okyanusta Bir Su Damlası Gibi" adlı oyununu Şırnak'ta 3 bin 200 öğrenci ve öğretmene sergiledi.

Terör örgütü PKK'nın kazdığı hendek, kurduğu barikat ve tuzakladığı patlayıcılar yüzünden 14 Mart 2016'da ilan edilen sokağa çıkma yasağının 8 ay sürdüğü Şırnak'ta, terörün çocukların hafızalarında bıraktığı etki de silinmeye çalışılıyor. Bu çerçevede, Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatroları, "Okyanusta Bir Su Damlası Gibi" adlı oyununu kentte sergiledi. Şırnak Üniversitesi Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu, 3 bin 200 öğrenci ve öğretmenin yanı sıra, Belediye Başkanvekili ve Vali Yardımcısı Turan Bedirhanoğlu, Rektör Prof. Dr. Mehmet Nuri Has ve İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile kent protokolü de izledi. Oyun, izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

"Şırnak'ta çok anlamlı bir gün yaşıyoruz"

Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür, "Biz Antalya şehir tiyatroları olarak bugün buradayız. Şırnaklı çocuklarla buluşmanın keyfini yaşıyoruz. Bu organizasyon Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Menderes Türel'in organizasyonudur. Ve buradaki çocukları mutlu etmek amaçlı bir organizasyondur. Biz şehir tiyatroları olarak bu güne kadar birçok sahnede perde açtık. Dünyanın birçok kentinde perde açtık. Ama gerçekten Şırnak'ta çok anlamlı bir gün yaşıyoruz. Bugüne kadar sahne aldığımız bir sürü kentlerden daha büyük keyif aldığımızı söyleyebilirim. Burada çünkü sanata ve güzel şeyler aç çocuklar gördük. Ve bu çocuklar bizim için çok kıymetli çocuklardır. Bundan sonra da Antalya Şehir Tiyatroları olarak Şırnak'ta sık sık perde açacağız. Sadece çocuklarımız için değil, yetişkinler içinde buralara oyun getireceğiz. Gönül ister ki, sadece biz değil, ülkemizin bütün tiyatroları, devlet ve şehir tiyatroları Şırnak'ta, Silopi'de ve Cizre'de perde açsınlar. Çünkü bu ülke güzel şeyleri hakkeden bir ülkedir. Biz bir örnek olacağız Antalya Büyükşehir Belediye Tiyatrosu olarak. Bu işin buradan filizlenmesi, burada büyümesi, kültür ve sanatın bu bölgede etkin olması doğu ve batının etkileşimini daha çok hızlandıracak. Ve ülkemizin güzelliklerle buluşmasını daha çok çabuklaştıracak. Buradaki büyün yöneticilere çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehir toparlandı"

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, "Öncelikle bu organizasyonu sağlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür ediyoruz. Gördüğümüz kadarı ile çocuklar büyük bir keyifle izlediler. Oyundan çok mutlu oldular. Valiliğimiz ile bu tür organizasyonları yapmaya başladık. Şehir toparlandı. Eğitim öğretim sağlıklı bir şekilde işlemeye devam ediyor. İnşallah bundan sonraki süreçte de çocuklarımıza bu tür sosyal etkinlikleri artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Oyunu izleyen Yasin Payan adlı öğrenci ise, "Bizlere çok güzel bir moral oldu. Böyle tiyatro salonlarına ilk defa geliyorum. Tiyatro salonunda keyifli dakikalar geçirdim. Bunun sürdürülmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.