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Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi

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Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi
Şırnak Beytüşşebap'lı garson genç ile İsviçreli kız Antalya'da dünya evine girdi.

Şırnak Beytüşşebap'lı garson genç ile İsviçreli kız Antalya'da dünya evine girdi.

Şırnak Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünden 15 yıl önce Antalya'ya taşınan 22 yaşındaki Güven Gökçe, garson olarak çalıştığı otele tatil için gelen 22 yaşındaki İsviçreli Selina Sommer ile tanıştı. Yaklaşık bir yıldır arkadaşlıklarını sürdüren Gökçe ve Sommer evlenmeye karar verdi. İlk önce Müslüman olan İsviçreli Sommer ile Gökçe, resmi nikahlarını kıydıktan sonra dini nikahlarını da yaptı. Almanya, İsviçre ve Belçika'dan gelen gelinin akrabaları ve Şırnak Beytüşşebap'tan gelen damadın akrabalarıyla birlikte düzenlenen düğün töreniyle çift dünya evine girdi.

Damadın babası Zeki Gökçe yıllar önce geldiği Antalya'da çocuğu evlendiği için çok mutlu olduğunu belirtti. Damat Güven Gökçe ise düğüne olan yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Gökçe, "İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kelleli ve eşinin nikah şahidimiz olması onur verici. Yıllar önce buraya geldik, çalıştığım otelde hayat arkadaşımla tanıştım. Şimdi nikah masasına oturduk, her yerden, her ülkeden gelen misafirlerimiz, akrabalarımız var. Hepsinin bir arada olup kaynaşması kardeşçe çekilen halayların olması beni çok mutlu etti. Salonda bizim için uzak yollardan gelen herkese şükranlarımı iletiyorum. Dili, dini, ırkı ne olursa olsun kardeşçe sarılma ruhunu sergileyen bütün dostlara minnettarım" dedi.

Öte yandan nikah şahitliği yapan Antalya İl Jandarma Alay Komutanı Yusuf Kelleli ve eşi düğüne gelerek takı törenine katıldı. Daha sonra hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle düğün sona erdi.

Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi

Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi

Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi

Şırnaklı İle İsviçreli Genç Çift Antalya’da Dünya Evine Girdi

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