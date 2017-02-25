Şırnaklı İş Adamları, İstihdamı Yüzde 5 Artıracak

İş adamlarının üretim ve imalata yönelik çalışmalar yapmasını isteyen Şırnak Valisi Ali İhsan Su, kentteki iş verenlerin mevcut iş gücüne ilaveten...

İş adamlarının üretim ve imalata yönelik çalışmalar yapmasını isteyen Şırnak Valisi Ali İhsan Su, kentteki iş verenlerin mevcut iş gücüne ilaveten yüzde 5 daha fazla kişiye istihdam sağlayacağının sözünü verdiklerini söyledi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği öncülüğünde ihracatçılara yönelik değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Silopi'de bir otelde yapılan toplantıya, Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Habur Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Ümit Altay,İpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Mehmet Tuncay Bayraktar, DAİB Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Şengel,Şırnak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş, İlçe Kaymakamı Savaş Konak, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Erdoğan, STK Temsilcileri ve işadamları katıldı.

Toplantıda ihracatçılara yönelik konuşma yapan Şırnak Valisi Ali İhsan Su, "İhracatçılarımıza şunu söylüyorum. Daha çok nakliye, ihracat yapıyoruz. Gelin bu ihraç ettiğimiz malları üretme konusunda da bir adım atalım. Aynı zamanda imalatçı, üretici olalım. Sadece ihracat yapmayalım. Bu ihraç yaptığımız malların hangilerini kendimiz üretebiliriz, bunun çaresine bakalım ve ilimizde, bölgemizde bu malları üretme yönünde de çalışma yapalım" dedi.

Cazibe Merkezleri Programına da değinen Vali Su, "Kentimiz bunun için en güzel altyapıya sahip illerden bir tanesidir. İki tane organize sanayimiz hazır yatırımcıları bekliyoruz. O yüzden ben arzu ediyorum ki buradaki tüm ihracatçılarımız bu konuda bir ön alıp, bir adım atıp, yaptıkları ihracatla ilgili veya başka konular gibi aynı zamanda üretime yönelik, imalata yönelikte çalışmalar başlatsınlar ve yapsınlar. Cumhurbaşkanımızın dile getirdiği istihdam seferberliği konusu da çok önemli. İlimizin istihdamı açısından bölgemizin, ülkemizin istihdam kapasitesinin arttırılması, iş gücüne kazandırdığımız eleman sayısının arttırılması, işsizliğin azaltılması bakımından gerçekten çok önemli. Ben 2 gün önce Şırnak'ta iş adamlarımız ile toplantı yaptım. Tüm iş adamlarımız mevcut çalıştırdığı iş gücüne ilaveten, yüzde 5 daha kişi çalıştırmayı taahhüt ettiler" diye konuştu.

Öte yandan 2017 yılı içerisinde 11 bin konutu yapacaklarını aktaran Vali Su, terör sebebiyle evi yıkılıp mağdur olan vatandaşlara bu yıl içerisinde konutları teslim etmeyi planladıklarını kaydetti.

Şırnak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Geliş ise, "Bizlerin de katılım sağladığı, Türkiye Ekonomi Şurasında Cumhurbaşkanımızın startını verdiği "Milli İstihdam Seferberliği" kapsamında siz değerli ihracatçılarımız da katkı sunmanızı istiyorum. Bu çorbada sizin de tuzunuz olsun. İhracatçılarımızın da son 2 yıldır çok büyük sorunlar yaşadıklarını biliyoruz, bu sorunları minimize etmek için hem yazılı hem sözlü olarak tüm platformlarda dile getirdik. İlgili kurumlara sorunları ve sizden gelen talep ve önerileri rapor şeklinde aktardık. İnşallah önümüzdeki süreçte iyileşmeler olacağını umuyoruz" ifadelerini kaydetti.

Toplantı, karşılıklı görüşmelerin ardından sona erdi.