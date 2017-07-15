Şırnak’ta 15 Temmuz Demokrasi Yürüyüşü Yapıldı

Şırnak'ta 15 Temmuz Demokrasi yürüyüşü yüzlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Yürüyüşte asker, polis, vatandaş kol kola yürüdü.
Şırnak Merkez'de Fetullahçı Terör Örgütü üyeleri tarafından 15 Temmuz'da yapılan darbe girişimin yıl dönümünde düzenlenen yürüyüş ile protesto edildi. Şırnak Merkez Aydınlıkevler Mahallesi'nden başlayan yürüyüş Karayolları kavşağında son buldu. Aydınlıkevler Mahallesi'nden başlayan yürüyüşe Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, İl Jandarma Komutanı Albay Hünkar Keleş, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluş üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Kahrolsun PKK, Kahrolsun FETÖ", "İdam isteriz" sloganları attı. Yürüyüş güzergahında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Yürüyüşün son bulduğu Karayolları kavşağında vatandaşlar tarafından gece boyunca demokrasi nöbeti tutulacak.
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