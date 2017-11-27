Şırnak’ta 20 Bin 500 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kasrik beldesi yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 82 bin lira değerinde 20 bin 500 paket...

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kasrik beldesi yol kontrol noktasında bir araçta yapılan aramada 82 bin lira değerinde 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İl Merkez Jandarma Komutanlığı Kasrik Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk bölgesinde kaçakçılık suçlarına yönelik icra edilen yol kontrol ve arama faaliyetinde bir kamyonette piyasa değeri yaklaşık 82 bin lira olan 20 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi yakalanırken, kaçakçılıkta kullanılan araca da el konuldu.