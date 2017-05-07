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Şırnak’ta 3 Pkk’lı Teslim Oldu

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Şırnak’ta 3 Pkk’lı Teslim Oldu
Şırnak'ta terör örgütünden kaçan 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak'ta terör örgütünden kaçan 3 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "07.05.2017 tarihinde PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürütmekte olan bir yaşı küçük toplamda üç kişi terör örgütünden kaçıp Silopi Habur Sınır Kapısında güvenlik güçlerimize teslim olmuştur. Teslim olan şahıslarla ilgili tüm işlemler adli makamlarımızca yürütülmektedir" denildi.

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