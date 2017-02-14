Şırnak’ta 37 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Şırnak merkez ve ilçelerinde 37 köy yolu ile Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt yolları ulaşıma kapandı.

Şırnak merkez ve ilçelerinde 37 köy yolu ile Şırnak-Hakkari ve Şırnak-Siirt yolları ulaşıma kapandı. Şırnak merkeze bağlı köy ve beldelerde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Şırnak'ta dün akşamdan beri merkez ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 4, Uludere'de ile Beytüşşebap'ta 33 köy yolu ile Şırnak-Siirt ve Şırnak-Hakkari karayolları ulaşıma kapandı. Kentin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı bir metreye kadar ulaştı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle kent merkezine bağlı köy ve beldelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kapanan köy yollarını açılması için çalışma başlatıldı.