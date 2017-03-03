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Şırnak’ta 385 Askerle İlgili İddianame Tamamlandı

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Şırnak’ta 385 Askerle İlgili İddianame Tamamlandı
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 49'u tutuklu 385 subay,...

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması çerçevesinde 49'u tutuklu 385 subay, astsubay ve uzman erbaş hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak tarafından yapılan yazılı açıklamada, "15 Temmuz'da gerçekleştirilen kanlı darbe girişimine destek olmak için Ankara'ya gitmek üzere Cizre ilçesi polis kontrol noktasında durdurulan ve gitmeleri engellenen Şırnak 23. Sınır Jandarma Tümen Komutanlığı, Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanlığı ve Akça Tugay Komutanlığında görevli 385 askeri personel hakkında soruşturma yürütülmüştür. Bu kapsamında, soruşturma dosyasında general, subay, astsubay ve uzman erbaş rütbelerinde 49'u tutuklu, 385 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme', "Türkiye büyük millet meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme', "Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlarından ve ayrıca dönemin Çakırsöğüt Komando Tugay Komutanı Şüpheli hakkında yukarıda belirtilen suçlar ile birlikte "Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan kamu davası açılmış olup, hazırlanan iddianame Şırnak Ağır Ceza Mahkemesine sunulmuştur" denildi.

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