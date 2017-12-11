  • BIST 109.074
  • Altın 153,961
  • Dolar 3,8310
  • Euro 4,5168
  • Samsun 10 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
  • İzmir 14 °C
  • Ordu 11 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 12 °C
  • Amasya 14 °C
  • Rize 12 °C
  • Trabzon 11 °C

Şırnak’ta ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Toplantısı Yapıldı

» »
Şırnak’ta ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Toplantısı Yapıldı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Akılcı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Şırnak'ta ilaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla eczacı, aile ve diş hekimlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıya, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Mesil Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayper Somer, Vali Yardımcısı Adem Ergül, İl Sağlık Müdürü Dr. Nedim Uzun, eczacı, aile ve diş hekimleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Nedim Uzun, 2011-2016 yılları için yapılan değerlendirmelerde Şırnak'ın en yüksek antibiyotik reçetelenen ilk 10 ilin içinde olduğunu ve 2016 yılında da 3. sırada olduğunun altını çizdi. Uzun, "Bu toplantıda antibiyotiklerin, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlar olduğu ve antibiyotiklerin akılcı olmayan şekilde kullanılmasının küresel bir tehdit olan antibiyotik direncine neden oluyor. Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için etkili antibiyotikler olmaksızın, organ transplantasyonu, kanser kemoterapisi, diyabet yönetimi ve kalça protez ameliyatları gibi önemli cerrahi girişimlerin de sekteye uğrayacak. Bu nedenle antibiyotiklerin akılcı kullanılmasının ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek konusunda önemli sorumluluklarımız var" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy, Ülkemizde yürütülen akılcı ilaç kullanımı çalışmaları ve antibiyotik tüketim verileriyle ilgili bilgiler verdi. Aksoy, Türkiye'de antibiyotik tüketiminin yüksek olduğu, yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve Ülkemizdeki antibiyotik tüketiminde düşüş olduğunu söyledi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzmanlardan "Bebekleri Kış Aylarında Aşırı Sıcaktan Koruyun" Uyarısı11 Aralık 2017 Pazartesi 12:03
  • Psikolog Zeynep Özdemir, Anka’da11 Aralık 2017 Pazartesi 11:43
  • Adım Adım Burun Ameliyatı Nasıl Oluyor11 Aralık 2017 Pazartesi 11:08
  • Hamilelik Döneminde Dişlere Dikkat11 Aralık 2017 Pazartesi 10:58
  • Sert Nesneleri Isırmak Dişleri Bitiriyor11 Aralık 2017 Pazartesi 10:58
  • Sigara İçmek Vitamin Ve Mineral Dengesini Bozuyor11 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • Gebelik Döneminde Uçak Seyahatlerine Dikkat11 Aralık 2017 Pazartesi 10:53
  • 6 Yıllık Hastalığından Yeni Teknikle Kurtuldu11 Aralık 2017 Pazartesi 10:48
  • Doç. Dr. Ateş: "Elektronik Sigarada Da Kanserojen Madde Bulunuyor"11 Aralık 2017 Pazartesi 10:43
  • “Bilinçsiz İlaç Kullanımı Savunma Sistemini Çökertiyor”11 Aralık 2017 Pazartesi 10:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti