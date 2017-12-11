Şırnak’ta ‘Akılcı İlaç Kullanımı’ Toplantısı Yapıldı

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Akılcı...

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Ofisi ve Şırnak İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Akılcı İlaç Kullanımı Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Şırnak'ta ilaçların akılcı kullanımının sağlanması amacıyla eczacı, aile ve diş hekimlerine yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bir otelin konferans salonunda yapılan toplantıya, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Eczacı Mesil Aksoy, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Ayper Somer, Vali Yardımcısı Adem Ergül, İl Sağlık Müdürü Dr. Nedim Uzun, eczacı, aile ve diş hekimleri katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Nedim Uzun, 2011-2016 yılları için yapılan değerlendirmelerde Şırnak'ın en yüksek antibiyotik reçetelenen ilk 10 ilin içinde olduğunu ve 2016 yılında da 3. sırada olduğunun altını çizdi. Uzun, "Bu toplantıda antibiyotiklerin, bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ve insan sağlığı açısından çok büyük öneme sahip ilaçlar olduğu ve antibiyotiklerin akılcı olmayan şekilde kullanılmasının küresel bir tehdit olan antibiyotik direncine neden oluyor. Enfeksiyonların önlenmesi ve tedavisi için etkili antibiyotikler olmaksızın, organ transplantasyonu, kanser kemoterapisi, diyabet yönetimi ve kalça protez ameliyatları gibi önemli cerrahi girişimlerin de sekteye uğrayacak. Bu nedenle antibiyotiklerin akılcı kullanılmasının ve bakteriyel enfeksiyonlara karşı en önemli silahımız olan antibiyotiklere direnç gelişimini önlemek konusunda önemli sorumluluklarımız var" dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanımı Dairesi Başkanı Ecz. Mesil Aksoy, Ülkemizde yürütülen akılcı ilaç kullanımı çalışmaları ve antibiyotik tüketim verileriyle ilgili bilgiler verdi. Aksoy, Türkiye'de antibiyotik tüketiminin yüksek olduğu, yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ve Ülkemizdeki antibiyotik tüketiminde düşüş olduğunu söyledi.