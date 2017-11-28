Şırnak’ta Cadde Ve Sokaklar Yıkanarak Temizleniyor

Şırnak Belediyesi İtfaiyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlatılan çalışmayla Cizre Caddesi tazyikli suyla...

Şırnak Belediyesi İtfaiyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından akşam saatlerinde başlatılan çalışmayla Cizre Caddesi tazyikli suyla yıkanarak temizlendi.

Hafta içinde başlayan yağışlarla birlikte kirlenen Cizre Caddesi, Şırnak Belediyesi İtfaiyesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü personelince tazyikli su ile yıkanarak toz ve çamurdan temizlendi. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda başlatılan temizlik çalışmaları ile Cizre Caddesi tamamıyla yıkanırken, ilgili birimlerin temizlik çalışmaları diğer cadde ve sokaklarda yoğun bir şekilde devam ediyor.