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Şırnak’ta ‘Çemberimde Gül Oya’ Sergisi Açıldı

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Şırnak’ta ‘Çemberimde Gül Oya’ Sergisi Açıldı
Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünce "Çemberimde Gül Oya" projesi kapsamında 81 ilde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünler sergisi açıldı.

Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğünce "Çemberimde Gül Oya" projesi kapsamında 81 ilde kaybolmaya yüz tutmuş yöresel ürünler sergisi açıldı.

Serginin açılış törenine Şırnak Valisi Ali İhsan Su, Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aşan, TÜGVA İl Başkanı Fırat Som, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Vali Su, "Milli Eğitim Bakanlığımızın "Çemberimde Gül Oya" isimli projesi kapsamında 81 ilimizin kadınları, gençleri, yaşlıların el emeği göz nuru ürünlerini sergilediğimiz, sergimizi burada açtık. Hakketten her ilimizin kendine has özel ürünleri var. Şiirleri, oyunları, çemberleri, oyaları, dokumaları ve çok çeşitli her biri özeldir illerimiz için. Yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması, bu kültürümüzün zenginleştirilmesi çok çok önemlidir. Bu anlamada inanıyorum ki bu tür sergiler, bu çalışmalar hem kültürümüzün yaşatılması hem de yeni nesillere aktarılması ve zenginleştirilmesi açısından çok büyük önem arz ediyor. Bu çerçevede ilimizde de bu güzel sergiyi açtık. Vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Ve tekrar bu serginin kültürümüzü yaşatması ve yeni nesillere aktarılmasına vesile olmasını diliyorum" dedi.

Şırnak’ta ‘Çemberimde Gül Oya’ Sergisi Açıldı

Şırnak’ta ‘Çemberimde Gül Oya’ Sergisi Açıldı

Şırnak’ta ‘Çemberimde Gül Oya’ Sergisi Açıldı

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