Şırnak’ta Kaldırım Yapım Çalışmalarında Sona Gelindi

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama ve sağlıklaştırma çalışmasının tamamlandığı noktalarda kaldırım yapım çalışmalarını...

Şırnak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfaltlama ve sağlıklaştırma çalışmasının tamamlandığı noktalarda kaldırım yapım çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor.

Yol ve kaldırım çalışmalarıyla yaya trafiğinde kolaylığı artırarak şehrin yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefleyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok farklı noktasında çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürüyor. Şehrin genelinde altyapı çalışmaları tamamlanan cadde ve sokaklarında, hızlı bir şekilde üst yapı çalışmalarına başlayan ekipler, şehrin tamamının asfaltla buluşturulmasının ardından kaldırım yapım çalışmalarında da sona yaklaştı. Kış aylarına girilmesine karşın çalışmalarına ara vermeden devam eden Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların daha modern ve estetik görünüme sahip kaldırımlarla buluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.