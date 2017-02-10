  • BIST 88.774
  • Altın 145,039
  • Dolar 3,6841
  • Euro 3,9192
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
  • İzmir 9 °C
  • Ordu 6 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 3 °C
  • Rize 6 °C
  • Trabzon 5 °C
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • Krasnodar’a direk uçuşlar Haziran'da başlıyor
  • 'Yunanistan Avrupa'nın şımarık çocuğudur'
  • Samsun’dan Türkiye’ye açılan marka 'agromec'
  • İddaa'da kazandıran Kuponlar!
  • En İyi Kuponlar Burda
  • Real indirimleri artık tek bir adreste!
  • Volkswagen Kronik Sorunları
  • Evimin Değerini Nasıl Öğrenebilirim?
  • Viessman Kombi Servisi
  • Termodinamik Kombi Servisi
  • DERİ CEKET ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
  • KIŞ AYLARINDA DERİ CEKETSİZ KALMAYIN
  • Tek Taş Yüzük Modelleri
  • Tek Taş Yüzük Fiyatları
  • Canlı Tv Haber Kanalları - Halk Tv, TGRT Haber, A Haber, Bloomberg HT

Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

» »
Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı
Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı.

Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı. Kentte 68 bin öğrenciyle süt dağıtılacağı belirtildi. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, öğrencilere süt içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı. Bu çerçevede Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte Çiçek Yuvası Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere süt dağıttı. Okulda bulunan tüm sınıfları gezen Vali Su, öğrencilerle sohbet ederek, süt içmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Vali Su, çocukların neşesinin moral ve motivasyon verdiğini belirterek, "Bugün ilimizde bir anaokulunu ziyaret ettik. Çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın neşesi cıvıl cıvıl, çok güzel. İnsana neşe veriyor. Moral motivasyon kazandırıyor. Bu çocuklarımız bizlerin geleceği, yarınımız. Ülkemizin geleceğini çocuklarımız oluşturacak. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıklı ve güzel yetişmesi de bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Bu amaçla hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla ortak ve önemli bir proje yürütülüyor. Çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi ve süt tüketimi alışkanlığı kazanması için haftada 3 gün süt dağıtıyoruz çocuklarımıza. 2 günde kuru üzüm dağıtıyoruz. İnşallah güzel nesiller, sağlıklı nesiller yetişecek" dedi.

Kentte, 68 bin öğrenciye süt dağıtılacağı da öğrenildi.

Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saç Dökülmesini Botoks İle Durdurun!10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Vali Demirtaş Kaymakamlar İle Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Doktor Atabay’dan Sağlık Müdürlüğüne ’Göz Sağlığı Tarama Projesi’10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Aydın’da Genç Erkekler Final Grubu Maçları Nefes Kesiyor10 Şubat 2017 Cuma 10:33
  • Sincik’in Geven Balı Tescillendi10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Kaymakam Taşdan’a ’Hayırlı Olsun’ Ziyaretleri Sürüyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Tutal, Pazarcı Esnafıyla Buluştu10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Obezite Hastaları, Fazla Kilolarından Ameliyatla Kurtuluyor10 Şubat 2017 Cuma 10:28
  • Başkan Polat Hastaları Ziyaret Etti10 Şubat 2017 Cuma 10:23
  • Vanlı İş Adamlarından Rektör Battal’a Ziyaret10 Şubat 2017 Cuma 10:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti