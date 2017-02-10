Şırnak’ta Okul Sütü Dağıtımına Başlandı

Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı.

Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı. Kentte 68 bin öğrenciyle süt dağıtılacağı belirtildi. Şırnak Valisi Ali İhsan Su, öğrencilere süt içmeleri konusunda uyarılarda bulundu.

Şırnak'ta "Okul Sütü Programı" çerçevesinde süt dağıtımına başlandı. Bu çerçevede Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ile birlikte Çiçek Yuvası Anaokulunu ziyaret ederek, öğrencilere süt dağıttı. Okulda bulunan tüm sınıfları gezen Vali Su, öğrencilerle sohbet ederek, süt içmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Vali Su, çocukların neşesinin moral ve motivasyon verdiğini belirterek, "Bugün ilimizde bir anaokulunu ziyaret ettik. Çocuklarımızla bir araya geldik. Çocuklarımızın neşesi cıvıl cıvıl, çok güzel. İnsana neşe veriyor. Moral motivasyon kazandırıyor. Bu çocuklarımız bizlerin geleceği, yarınımız. Ülkemizin geleceğini çocuklarımız oluşturacak. Bu anlamda çocuklarımızın sağlıklı ve güzel yetişmesi de bizlerin en önemli görevlerinden bir tanesi. Bu amaçla hükümetimiz, Milli Eğitim Bakanlığımız, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımızla ortak ve önemli bir proje yürütülüyor. Çocuklarımızın sağlıklı yetişmesi ve süt tüketimi alışkanlığı kazanması için haftada 3 gün süt dağıtıyoruz çocuklarımıza. 2 günde kuru üzüm dağıtıyoruz. İnşallah güzel nesiller, sağlıklı nesiller yetişecek" dedi.

Kentte, 68 bin öğrenciye süt dağıtılacağı da öğrenildi.