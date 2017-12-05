Şırnak’ta Pkk’nın Sözde Sorumluları Öldürüldü

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda "Atak" helikopterleriyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler...

Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı'nda "Atak" helikopterleriyle gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumlusu 2 terörist öldürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, terör örgütü PKK'nın sözde Cudi Cephesi Halkla İlişkiler Sorumluları "Andok" ve "Kemal" kod adlı 2 teröristin, Silopi ilçesi Kösreli köyü Cudi Dağı'ndaki bir mağarada saklandıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine bölgede geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Atak helikopterlerinin de destek verdiği operasyonda, söz konusu teröristler etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.