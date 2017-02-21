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Şırnak’ta Referandum Toplantısı

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Şırnak’ta Referandum Toplantısı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir araya gelen köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aşiret liderleri referandumda "evet" oyu kullanacaklarını...

Şırnak'ın Uludere ilçesinde bir araya gelen köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aşiret liderleri referandumda "evet" oyu kullanacaklarını açıkladı.

Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinde köy muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve aşiret liderlerinin katılımıyla referandum toplantısı düzendi. Şenoba Belde Belediye Başkanı Sabri Babat tarafından düzenlenen toplantıya, Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, Uzun Geçit Belde Belediyesi Başkanı Hacı Yıldırım, 36 köyün muhtarı ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Burada konuşan Tatar Aşireti Lideri Arslan Tatar, "Bugün Uludere ve Güneydoğu'dan bütün Türkiye'ye ve dünyaya mesajımızı verelim. Allah bu camiamızın birlik ve beraberliğini bozmasın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın size selam ve saygıları vardır. Ben de onun hizmetkarı olarak gece, gündüz emrinize amadeyim" dedi.

Şenoba Belediyesi Başkanı Sabri Baba, "Türkiye için, birlik ve beraberlik içerisinde önümüzdeki referandumda Sayın Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar arkasında olacağız. Türkiye genelinde 80 milyon için, refah, huzur, barış ve istikrar için ne gerekiyorsa bu toplum eline taşın altına koyacak ve koymuştur" diye konuştu.

Ortasu köyü muhtarı Suat Encü ise, "Başkanlık sisteminin mimarı sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarımı sunuyorum. Öncelikle Roboski olayının 15 Temmuz darbesini yapan faillerin işi olduğunu düşünüyorum. Bu darbe olayına karşı, sayın cumhurbaşkanına karşı darbe yapan bu faillere karşı "evet" diyorum. Roboski olayını işleyen bu karanlık odaklarına karşı "evet" diyorum. Referandumda halk olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Barış istiyoruz, demokrasi istiyoruz. Bizim için en büyük istihdam demokrasidir, barış ve kardeşliktir" ifadelerinde bulundu.

Şırnak’ta Referandum Toplantısı

Şırnak’ta Referandum Toplantısı

Şırnak’ta Referandum Toplantısı

Şırnak’ta Referandum Toplantısı

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