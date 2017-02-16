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Şırnak’ta Terör Örgütüne Ait Örgütsel Doküman Ele Geçirildi

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Şırnak’ta Terör Örgütüne Ait Örgütsel Doküman Ele Geçirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda...

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik icra edilen operasyonda örgütsel dokümanın ele geçirildiğini ve bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir şahsın yakalandığını açıkladı.

TSK'dan yapılan açıklamada, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bölücü terör örgütüne yardım ve yataklık edenlere yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi. İcra edilen operasyonda bir Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 160 Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi. Ayrıca bölücü terör örgütü iş birlikçisi bir şahsın yakalanarak gözaltına alındığı ifade edildi.

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