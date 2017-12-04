  • BIST 104.748
  • Altın 159,837
  • Dolar 3,9054
  • Euro 4,6296
  • Samsun 21 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 14 °C
  • İzmir 16 °C
  • Ordu 18 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 15 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 17 °C

Sırt Çantasıyla Esrar Satmaya Gelirken Yakalandılar

» »
Sırt Çantasıyla Esrar Satmaya Gelirken Yakalandılar
Fethiye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri motosiklet ile sırt çantasına koyup esrar satmaya gelen 2 genci, yakalayıp adliyeye sevk etti.

Fethiye'de Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri motosiklet ile sırt çantasına koyup esrar satmaya gelen 2 genci, yakalayıp adliyeye sevk etti. Gençlerin birinin sırtındaki sırt çantasında tam 1 kilo 5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Antalya istikametinden Fethiye'ye bir motosiklet ile esrar maddesi getirildiği bilgisi alınca Seydikemer İlçesi Seki Mahallesi girişinde yol kontrolü gerçekleştirdi. 21 yaşındaki M.T.'nin kullandığı motosiklette yolcu olarak bulunan arkadaşı 22 yaşındaki B.K.'nın sırt çantasında yapılan aramada 1 kilo 5 gram kubar esrar ele geçirildi. Yakalanan B.K. ve M.T. Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından hazırlanan suç dosyası ile Fethiye Adliyesi'ne sevk edildi. B.K. ve M.T. Nöbetçi Mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yetkililer gençlerin zehirlenmemesi için uyuşturucu ile ilgili mücadeleyi sürdüreceklerini bildirdiler.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aranan Zanlıları Polislere Zimmetleyerek 800 Kişiyi Yakalattı04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Tuskon Davası Sanık Savunmalarıyla Devam Ediyor04 Aralık 2017 Pazartesi 14:03
  • Gezinti Teknesine Kumar Baskını: 30 Gözaltı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:58
  • Sana’daki İran Büyük Elçiliğine Roket Atıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:58
  • Sokak Aralarını Mesken Tutup Kapkaç Pususuna Yatmışlar04 Aralık 2017 Pazartesi 13:58
  • Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Gülpınar, Tiflis’te Konferansa Katıldı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
  • Aksaray’da Otomobiller Çarpıştı: 3 Yaralı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
  • Kaptan Cinayetinde Karar Bozuldu04 Aralık 2017 Pazartesi 13:53
  • Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: 2 Polis Yaralı04 Aralık 2017 Pazartesi 13:48
  • Cami Hırsızlarını Üzerilerindeki Toz Ele Verdi04 Aralık 2017 Pazartesi 13:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti