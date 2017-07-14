  • BIST 104.502
  • Altın 139,839
  • Dolar 3,5648
  • Euro 4,0694
  • Samsun 24 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
  • İzmir 35 °C
  • Ordu 26 °C
  • Sinop 25 °C
  • Giresun 26 °C
  • Amasya 26 °C
  • Rize 26 °C
  • Trabzon 26 °C

Sırtına Sarılı Esrarla Yakalanan Zanlıya 8 Yıl 4 Ay Hapis

» »
Sırtına Sarılı Esrarla Yakalanan Zanlıya 8 Yıl 4 Ay Hapis
Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından sırtına sarılı esrarla yakalanan şüpheliye mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından sırtına sarılı esrarla yakalanan şüpheliye mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 7 ay önce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gülüşkür köprüsü yakınlarında yaptığı uygulamada otobüs içerisinde şüpheli Cihan Ç'yi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı olarak 1 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan zanlı hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cihan Ç. katıldı. Zanlı uyuşturucu maddeyi, Diyarbakır'da bir köyden satın aldığını kendisinin kullanıcı olduğunu iddia etti.

Savcı ise sanığın uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul’da Üç İlçede Deaş Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında14 Temmuz 2017 Cuma 12:08
  • Fatsa’da Trafik Kazası: 5 Yaralı14 Temmuz 2017 Cuma 12:03
  • Adana’da Fetö’nün "Zeki Çocuk Avcısı" Ablaları Tutuklandı14 Temmuz 2017 Cuma 12:03
  • Jeneratörü Kontrol Etmek İçin Gelen Teknik Eleman Şok Yaşadı14 Temmuz 2017 Cuma 11:58
  • Fetö’nün Suikast Timi Yine Olay Çıkardı14 Temmuz 2017 Cuma 11:58
  • Tekirdağ’da El-kaide Operasyonu: 3 Gözaltı14 Temmuz 2017 Cuma 11:48
  • Bilecik’te Yayaya Otomobil Çarptı; 1 Yaralı14 Temmuz 2017 Cuma 11:43
  • Elektrik Direğinden Çıkan Kıvılcım Anızları Tutuşturdu14 Temmuz 2017 Cuma 11:43
  • Hayata Tutunamadı14 Temmuz 2017 Cuma 11:33
  • 3 Aylık Yavru Açlıktan Ölmek Üzereyken Bulundu14 Temmuz 2017 Cuma 11:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti