Sırtına Sarılı Esrarla Yakalanan Zanlıya 8 Yıl 4 Ay Hapis

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından sırtına sarılı esrarla yakalanan şüpheliye mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Elazığ'da jandarma ekipleri tarafından sırtına sarılı esrarla yakalanan şüpheliye mahkeme heyeti 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 7 ay önce uyuşturucu ile mücadele kapsamında Gülüşkür köprüsü yakınlarında yaptığı uygulamada otobüs içerisinde şüpheli Cihan Ç'yi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada sırtına sarılı olarak 1 kilogram esrar ele geçirilmişti.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanan zanlı hakkında Elazığ 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşması görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Cihan Ç. katıldı. Zanlı uyuşturucu maddeyi, Diyarbakır'da bir köyden satın aldığını kendisinin kullanıcı olduğunu iddia etti.

Savcı ise sanığın uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığa uyuşturucu madde ticareti suçundan 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi.