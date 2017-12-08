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Şişli’de Dehşet Anları

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Şişli’de Dehşet Anları
Şişli'de trafikte çıkan tartışma sonucunda motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı.

Şişli'de trafikte çıkan tartışma sonucunda motosiklet sürücüsü, otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. Sürücü ise kendisine bıçakla saldıran motosikletliyi tekme tokat dövdü. O anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün saat 15.30 sıralarında Şişli İncirli Dede Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyir eden motosiklet ile otomobil sürücüleri arasında trafikte yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sonucunda motosikletinden inen sürücü, otomobil sürücüsüne bıçak çekerek onu tehdit etti. Hemen sonra çevredekilerin araya girmesinin ardından sürücüler arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Birbirine tekme ve yumruklarla vuran sürücüleri çevredekiler tekrar araya girerek ayırdı. Ortamın sakinleşmesinden kısa süre sonra otomobil sürücüsünün yanına gelen motosiklet sürücüsü, onu omzundan ve kolundan bıçakladı. Hafif şekilde yaralanan sürücü kısa bir süre sonra motosikletliye tekme ve yumrukla vurmaya başladı. Tekme atarak bıçaklı şahsı yere düşüren ve dövmeye başlayan sürücü, yine vatandaşların araya girmesiyle kurtuldu. Olay sonrası motosiklet sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, otomobil sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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