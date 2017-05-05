  • BIST 93.928
  • Altın 140,088
  • Dolar 3,5441
  • Euro 3,8951
  • Samsun 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 15 °C
  • İzmir 18 °C
  • Ordu 13 °C
  • Sinop 11 °C
  • Giresun 13 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Şişli’de Hıdırellez Coşkusu

» »
Şişli’de Hıdırellez Coşkusu
Baharın habercisi Hıdırellez etkinliklerinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ateş yakıp üzerinden atladı ve Roman vatandaşlarla birlikte darbuka...

Baharın habercisi Hıdırellez etkinliklerinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ateş yakıp üzerinden atladı ve Roman vatandaşlarla birlikte darbuka çaldı. Tüm gece boyunca devam eden etkinliklerde vatandaşlar dans edip şarkılar söyledi.

Şişli Belediyesi baharın habercisi Hıdırellez'i coşkulu bir etkinlik ile Maçka Sanat Parkı'nda kutladı. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. DJ performansıyla başlayan etkinlik dans gösterileri ile devam etti. Matmazel Coco'nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte çok sayıda roman sanatçı şarkı söyledi. Şişli Belediye Başkanı alana geldiğinde meşaleler ile karşılandı. Ardından başkan İnönü, Hıdırellez ateşini yakıp üstünden atladı. Vatandaşların yoğun ilgisinden güçlükle sahneye çıkan başkan birlik ve beraberlik mesajları vererek seneye yine kutlama yapacaklarını ifade etti. Ardından sunucu Matmazel Coco'nun ısrarı üzerine darbukayı eline alan İnönü, roman orkestrasına eşlik etti. Kutlamalar gece 12'ye kadar şarkı de dans gösterileri ile birlikte çeşitli sahne şovlarıyla devam edecek.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Tüfenkci 6. Malatya Anadolu Kitap Fuarı’nın Açılışına Katıldı05 Mayıs 2017 Cuma 21:08
  • Uyuşturucuyla Mücadele İçin Sosyal Medya Kullanılacak05 Mayıs 2017 Cuma 20:48
  • Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan Öğrencilere “Elif Gibi Dik Olun” Nasihati05 Mayıs 2017 Cuma 20:48
  • Cumhuriyet Başsavcısından, Silopi’deki Kazayla İlgili Açıklama05 Mayıs 2017 Cuma 20:28
  • Başbakan Yıldırım’dan Taziye Ve Tebrik Mesajı05 Mayıs 2017 Cuma 20:28
  • Hsyk 107 Hakim Ve Savcıyı Meslekten İhraç Etti05 Mayıs 2017 Cuma 20:28
  • Isparta’daki Fetö Davasında Savcı Mütalaasını Verdi05 Mayıs 2017 Cuma 19:53
  • Küçük Kızı Havada Yakalayan Esnaf Konuştu05 Mayıs 2017 Cuma 19:43
  • "Kelebeğin Rüyasına Yolculuk" Projesi Lansman Toplantısıyla Sona Erdi05 Mayıs 2017 Cuma 19:33
  • Sahile Ölü İnek Vurdu05 Mayıs 2017 Cuma 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti