Şişli’de Hıdırellez Coşkusu

Baharın habercisi Hıdırellez etkinliklerinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ateş yakıp üzerinden atladı ve Roman vatandaşlarla birlikte darbuka...

Baharın habercisi Hıdırellez etkinliklerinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, ateş yakıp üzerinden atladı ve Roman vatandaşlarla birlikte darbuka çaldı. Tüm gece boyunca devam eden etkinliklerde vatandaşlar dans edip şarkılar söyledi.

Şişli Belediyesi baharın habercisi Hıdırellez'i coşkulu bir etkinlik ile Maçka Sanat Parkı'nda kutladı. Etkinliğe Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda roman vatandaş katıldı. DJ performansıyla başlayan etkinlik dans gösterileri ile devam etti. Matmazel Coco'nun sunuculuğunu yaptığı etkinlikte çok sayıda roman sanatçı şarkı söyledi. Şişli Belediye Başkanı alana geldiğinde meşaleler ile karşılandı. Ardından başkan İnönü, Hıdırellez ateşini yakıp üstünden atladı. Vatandaşların yoğun ilgisinden güçlükle sahneye çıkan başkan birlik ve beraberlik mesajları vererek seneye yine kutlama yapacaklarını ifade etti. Ardından sunucu Matmazel Coco'nun ısrarı üzerine darbukayı eline alan İnönü, roman orkestrasına eşlik etti. Kutlamalar gece 12'ye kadar şarkı de dans gösterileri ile birlikte çeşitli sahne şovlarıyla devam edecek.