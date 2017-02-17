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Şişli’de İstinat Duvarı Çöktü

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Şişli’de İstinat Duvarı Çöktü
Şişli'de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü.

Şişli'de bir sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çöktü. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı.

Olay, saat 02.00 sıralarında Mecidiyeköy Mahallesi, Vişne Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı büyük bir gürültüyle yol üzerine çöktü. Çökme sonucu sokakta şans eseri kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önlerken, park halindeki bir motosiklet ise toprak altında kaldı. Büyük bir gürültüyle uyanan mahalle sakinleri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını şerit çekerek kapattı. Yola dökülen toprağın kaldırılması için belediye ekipleri çalışma başlattı.

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