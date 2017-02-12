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Şişli’de Korkutan Çatı Yangını

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Şişli’de Korkutan Çatı Yangını
Şişli'de üç katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu.

Şişli'de üç katlı bir apartmanın çatısında meydana gelen yangın paniğe neden oldu. Alev alev yanan çatıya itfaiye ekipleri müdahale ederken, yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

Şişli, Kuştepe Mahallesi, Yeşilce Caddesi'nde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Gece saat 02.30 sıralarında cadde üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede alevler bütün çatıyı sararken vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Şişli, Seyrantepe ve Beyoğlu İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa bir süre içerisinde olay yerine gelerek alevlere müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ekipleri yangını kontrol altına alarak soğutma çalışması yaptı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sırasında mahalle sakinlerinin cep telefonlarıyla yaşananları kayıt etmesi ise dikkat çekti.

Mahalle sakinlerinin yangının çıktığı esnada binada vatandaşların bulunduğunu iddia etmesi üzerine itfaiye ekipleri arama çalışması başlattı. Çalışmalar sırasında bina içerisinde bir vatandaş baygın bir şekilde bulundu. İtfaiye ekipleri baygın vatandaşı bina içinden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından kendine gelen vatandaş hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış sebebinin tespit edilmesi için itfaiye ve polis ekipleri çalışma başlattı.

Şişli’de Korkutan Çatı Yangını

Şişli’de Korkutan Çatı Yangını

Şişli’de Korkutan Çatı Yangını

Şişli’de Korkutan Çatı Yangını

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