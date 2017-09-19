Şişli’de Nefes Kesen Narkotik Operasyonu

Şişli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi nefes kesen bir operasyona imza attı.

Şişli'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi nefes kesen bir operasyona imza attı.

Şişli, İnönü Mahallesi, Akkarga Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapıldığı ihbarı üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı " Sokak Suçlarıyla Mücadele Timi" harekete geçti. Bir süredir adresi takibe alan ekipler, akşam saat 19.00 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Sivil araçlarla sokağa giriş yapan ekipler operasyon yapılacak adrese girdi. Koçbaşlarıyla kapıları kıran ekipler, şüpheliler üzerine arama çalışması başlattı. Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri apartman boşluğuna attıkları yönünde bilgi alınması üzerine, ekipler apartman çevresini detaylı bir şekilde aramaya başladı. Yapılan aramalar sonrasında uyuşturucu satışı sırasında kullanılan hassas terazi ve bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Düzenlenen operasyon sonucunda satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde, bir adet pompalı tüfek, bir adet tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Apartmanda yapılan aramalarda 2 şüpheli gözaltına alınarak Feriköy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.