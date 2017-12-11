Şişli’de Parkta Cinsel Saldırı İddiası

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir kadını bıçak zoruyla parka götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli F.A. yakalandı.

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir kadını bıçak zoruyla parka götürerek cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli F.A. yakalandı. Polis o şüpheliyi yakalamak için yaklaşık 90 saatlik güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Edinilen bilgilere göre, 1 Aralık Cuma günü Şişli 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, Ç.S., gece arkadaşlarıyla Nişantaşı'ndaki bir gece kulübüne gitti. Müştekinin iddiasına göre, sabaha karşı saat 04.30 sıralarında eğlence mekanından ayrılan Ç.S., ticari taksiye binmek için otobüs duraklarına doğru hareket etti. İddiaya göre o sırada 42 yaşındaki kadının yanına bir kişi yaklaştı. Yine iddialara göre kadının yanına yaklaşan 31 yaşındaki F.A., Ç.S.'yi bıçakla tehdit etti.

Bıçak tehdidi ile parka götürülen Ç.S., iddiaya göre burada cinsel saldırıya hedef oldu.

Olayın ardından polise başvuran Ç.S.'nin iddiaları üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, soruşturma başlattı. Polis, yaklaşık 90 saat görüntü izledi. İzlenen görüntülerden şüphelinin F.A.(31) olduğu anlaşıldı. F.A., olaydan 6 gün sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Olay öncesi anlar güvenlik kameralara yansıdı

Güvenlik kamera kayıtlarında, şüpheli F.A.'nın sabaha karşı, Ç.S. ile yolda yürüdüğü görülüyor. İkili yolda yan yana gittikten kısa süre sonra F.A.'nın parktan yalnız geri döndüğü görülüyor. Taksi duraklarına inen F.A., daha sonra farklı bir rotadan yeniden parka gidiyor.

Şüpheli F.A. suçlamaları reddetti

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunda görüntüler sorulan şüphelinin tecavüz iddialarını reddettiği öğrenildi. Cinsel saldırı ile ilgili ifade veren F.A., "Olay günü Osmanbey Metrosu'nda yürürken bayan şahsa rastladım. Ağlıyordu. Yanına yaklaştım. Neyi olduğunu sordum. Bana "Param yok, eve gidemiyorum" dedi. Ben de "param olmadığını, günün ağarmasını beklersek ailemden alıp vereceğimi" söyledim. Sonra bir araca yaklaştı. Oraya yöneldi, ardından yeniden yanıma geldi. Gün ağarana kadar oturabileceğimiz bir yer olmadığı için parka gittik. Sigaram olup olmadığını sordu. Parkta oturduktan 1 dakika sonra sigara istedi. Almak için taksi durağına gittim. Yakında büfe olmadığını 200 metre ileride bulunduğunu söylediler. Geri döndüm. "Boşver" dedi" şeklinde ifade verdi.

Müşteki Ç.S. daha önce de benzer şikayet başvurusu yapmış

Mağdur Ç.S.'nin ise "Belime sivri bir cisim dayadı. Sesini çıkarırsan bunu sokarım" dediği öğrenildi. Ç.S.'nin daha önce de cinsel saldırıya uğradığı iddiasıyla şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Emniyet'teki işlemlerin ardından adliye gönderilen şüpheli F.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.