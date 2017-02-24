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Şişli’de Referandum Süreci Ve Anayasa Değişikliği Konuşuldu

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Şişli’de Referandum Süreci Ve Anayasa Değişikliği Konuşuldu
Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey 16 Nisan'da yapılacak referandumu...

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey 16 Nisan'da yapılacak referandumu değerlendirdi.

Şişli Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen basın toplantısında azınlık temsilcileri 16 Nisan'da yapılacak referandum sürecini değerlendirdi. Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde gerçekleşen toplantıya CHP İstanbul Milletvekilleri Selina Doğan ve Şafak Pavey, CHP Şişli İlçe Başkanı Veli Çelik ile azınlık ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda Türkiye'de yaşayan azınlık kesimlere anayasa değişikliği süreci ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum sürecindeki tutumunun sebepleri anlatıldı. Katılımcıların sorularının da cevaplandırıldığı toplantı yurtiçinde ve yurtdışında yaşayan bütün vatandaşların 16 Nisan'da sandık başına gitmesi çağrısıyla sona erdi.

"Türkiye'de yaşayan farklı inanç gruplarını bir araya getirdik"

Toplantıyla referandum sürecini katılımcılara aktardıklarını ifade eden CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan, "Bugün İstanbul'da temsilcilikleri bulunan ve Türkiye'de yaşayan farklı inanç gruplarını bir araya getirdik. Referandum süreciyle ilgili Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşlerini paylaşmak üzere kendilerini bilgilendirmek için Şişli Belediyemizin ev sahipliğinde bu basın toplantısını organize ettik. Dolayısıyla bu anlamda her zaman böyle olağanüstü durumlarda daha kırılgan olan farklı inanç grupları bakımından daha da büyük önem arz ediyor anayasa değişikliği. İşte buna dikkat çekmek ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu anlamdaki hassasiyetini kendilerine aktarmak için bu toplantıyı organize ettik" dedi.

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