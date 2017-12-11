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Şişli’de Ticari Taksi Motosikletliye Böyle Çarptı

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Şişli’de Ticari Taksi Motosikletliye Böyle Çarptı
Şişli Teşvikiye'de sokağa dönüş yapmak isteyen ticari taksi sürücüsü, yanında seyreden ve dönmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı.

Şişli Teşvikiye'de sokağa dönüş yapmak isteyen ticari taksi sürücüsü, yanında seyreden ve dönmek isteyen motosiklet sürücüsüne çarptı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle motosikletten kolunun üzerine düşerek kafasını yere vuran sürücü, dakikalarca yerde acı içerisinde kıvradı.

Kaza, dün saat 09.25 sıralarında Şişli Teşvikiye'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Teşvikiye'den Nişantaşı istikametine giden 34 TES 70 plakalı ticari taksinin sürücüsü, sokak arasından sağa dönmek istedi. O esnada taksi şoförü, hemen yanında seyir eden 34 UY 0270 plakalı motosikletliyi fark etmedi. Bir anlık dikkatsizlik sonucu sağa dönüş yapan sürücü, motosikletliye çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü, kolunun üzerine düşerek kafasını da yere vurarak yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunmayan sürücünün kolunda kırıklar olduğu öğrenildi. Kaza anı ve yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kolunun üstüne düştü, kafasının yere vurdu

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, taksi şoförü sokakta seyir ettiği esnada sağa dönüş yapmak istiyor. O esnada taksinin yanından giden motosikletli de sağa dönmek istiyor. Ancak motosikletliyi fark etmeyen sürücü ona çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle motosikletten kolunun üzerine düşen sürücü, kafasını da yere vuruyor. Kolunun tutan motosikletli acı içerisinde yerde kıvranıyor. Aracından çıkan taksi şoförü ise motosikletlinin yanına giderek kaskını çıkartıyor. Yoldan geçen vatandaşlarda sürücünün yanına geliyor.

Kazayı gören Hüseyin Aydın, "Ticari dönerken motosikletliye çarpmış. Motosikletlinin kolu sanırım kırılmış. Ticari taksi sürücüsünde bir şey yok. Yaralıyı hastaneye kaldırdılar" dedi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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