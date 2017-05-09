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Şişli’de Ünlü Restoranda Çocuğa Sıcak Sulu Saldırı İddiası

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Şişli’de Ünlü Restoranda Çocuğa Sıcak Sulu Saldırı İddiası
Şişli'de ünlü bir fastfood restoranı çalışanının, müşterileri rahatsız ettiğini öne sürdüğü çocuğun üzerine kaynar su döktü.

Şişli'de ünlü bir fastfood restoranı çalışanının, müşterileri rahatsız ettiğini öne sürdüğü çocuğun üzerine kaynar su döktü. Restoran çalışanı kadın, olaya tepki göstererek kendisine fiziki müdahalede bulunan şahsılarla beraber polis merkezine götürülürken, boynunda yanık olan çocuk hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, ünlü bir fastfood zincirinin Şişli'nin Nişantaşı semtinde bulunan bir şubesinde, saat 17.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, restoran çalışanı olduğu belirtilen bir kadın, müşterileri rahatsız ettiği gerekçesiyle restoranın üst katında bulunan çocuğun üzerine bir bardak sıcak su savurdu. Kaynar suyun boynuna isabet etmesiyle boynundan yanıklar oluştu. Duruma tepki gösteren restorandaki bir erkek müşteri, küçük çocuğa sıcak su döken kadın çalışana fiziki müdahalede bulundu. Olayın ardından boynunda yanıklar oluşan çocuk önce Harbiye Polis Merkezi'ne, ardından da ambulansla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kadın çalışan ile olayın ardından çalışana fiziki müdahalede bulunan erkek müşteriyi, ifadelerine başvurulmak üzere Harbiye Polis Merkezi'ne götürdü.

Hastanede tedavi altına alınan çocuk, yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildi ve Çocuk Büro Amirliği'ne sevk edildi. Hastane çıkışında görüntülenen küçük çocuk, muhabirin "Ne oldu sana?" sorusuna cevap vermezken, çocuğun yüzündeki şaşkınlık ve korku dolu ifade dikkat çekti.

Restoran müdürlerinden ve çalışanlarından herhangi bir açıklama yapılmazken, polisin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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