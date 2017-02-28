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Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu

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Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şişli'de zehir tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve çok sayıda sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünden sabah saat 05.00 sıralarında hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Şişli, Kuştepe Mahallesi'nde bulunan 50 adrese özel tim yardımıyla girildi. Girilen adreslerde şüpheli şahıslar üzerine arama çalışması yapıldı.

Şişli İlçesi genelinde yapılan operasyon kapsamında 50 adreste çalışma yapılırken 35 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi.

Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu

Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu

Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu

Şişli’de Uyuşturucu Operasyonu

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