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Şişli’de Yaşlı Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

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Şişli’de Yaşlı Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü
Şişli'de 85 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Şişli'de 85 yaşındaki kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Olay, saat 11.00 sıralarında Şişli Kuştepe Yavru Kuş Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre, torunu Yasin Ergül ile yaşadığı öğrenilen 85 yaşındaki Seher Ergül'e sabah saatlerinde komşuları ulaşmaya çalıştı. Komşuları Ergül'ün kapıyı açmaması üzerine ölmüş olabileceğinden şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde korkunç manzarayla karşılaştı. Polis ekipleri, yaşlı kadının vücudunun çeşitli bölgelerinden bıçaklandığını gördü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı kadının öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Ergül'ün cenazesi belediyeye ait cenaze nakil aracıyla Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayı haber alarak binanın önüne gelen Seher Ergül'ün yakınları, cenaze binadan çıkartıldığı esnada sinir krizi geçirdi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Şişli’de Yaşlı Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Şişli’de Yaşlı Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

Şişli’de Yaşlı Kadın Evinde Bıçaklanarak Öldürüldü

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