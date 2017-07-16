SİSTEM ON GÜNE TAMAMLANACAK

Samsunspor Kulübü ikinci başkanı ve basın sözcüsü Rüştü Araboğlu, Kırmızı-Beyazlı taraftarların merakla beklediği Passolig sistemi ile ilgili açıklamalarda bulundu

SİSTEME AKTARILIYOR

Kırmızı-Beyazlı ekibin 2017-2018 sezonunda müsabakalarını oynayacağı yeni 19 Mayıs Stadı, olimpiyat oyunları açılışına hazırlanırken, kulübün ikinci başkanı ve basın sözcüsü Rüştü Araboğlu, taraftarların merakla beklediği Kombine ve Passolig biletleri ile açıklamalarda bulundu. Araboğlu, “Passolig’de numaralandırma ve bunların sisteme aktarılması çalışmaları devam ediyor. Muhtemelen on gün içerisinde tamamlanacak ve hizmet vermeye başlayacak” diye konuştu.

MERKEZDE YER BELİRLENECEK

Passolig’in kendi çalışmasını bitirmesinin ardından kombineler için çalışmaların başlayacağına dikkat çeken Araboğlu, “Passolig’in çalışmalarının bitirmesinin ardından kombine biletler konusunda çalışmalarımız başlayacak. Aynı durum Passolig biletleri bekleyenler için de geçerli. Eski Stadın yanında bulunan gişeler artık hizmet vermiyor. Passolig almak isteyenler bu işleri internet üzerinden gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Passolig için şehir merkezinde bir yer belirlenecek ve burada hizmet verecek” dedi.